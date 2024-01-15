The Best FIFA Awards-2023: онлайн-трансляція церемонії нагородження

Головний футбольний орган світу нагородить найкращих за підсумками року

У понеділок, 15 січня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться 8-а церемонія нагородження найкращих футбольних діячів за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА) — The Best FIFA Awards 2023. Захід покажуть в Україні безкоштовно.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Початок – о 21:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція The Best FIFA Awards-2023 (початок — о 21:30)

На звання найкращого футболіста 2023 року претендують три форварди: норвежець Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), аргентинець Ліонель Мессі ("Інтер Маямі") та француз Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

На нагороду Найкращий тренер минулого року претендують: Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Сімоне Індзагі ("Інтер") та Лучано Спаллетті ("Наполі", збірна Італії). Крім того, на церемонії назвуть найкращу футболістку світу, а також тренера у жіночому футболі. Також ФІФА визначить символічні збірні у жіночому та чоловічому футболі, найкращих воротарів, назве найкращий гол (від 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023 року) і не тільки.

Нагадаємо, минулого року ФІФА нагородила Мессі титулом найкращий футболіст світу. Аргентинець залишив позаду Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе. Лео у 2023 році також виграв "Золотий м’яч".