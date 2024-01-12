Футболістка збірної України перейшла у російський клуб

Футболістка завершила свої виступи у збірній України своїм переходом у чемпіонат РФ

Колишня нападниця збірної України Тетяна Козиренко перейшла до російської команди "Звєзда-2005". Напередодні російський кордон намагалася перетнути українська футболістка Дар’я Кравець, яка стала героїнею пропагандистського сюжету у РФ.

Про перехід Козиренко повідомила пресслужба "Звєзди-2005" на своїй сторінці у VK. Російський клуб підписав одразу шістьох футболісток.

27-річна Тетяна є уродженкою Чернігова. В Україні вона виступала за чернігівську "Легенду" та уманських "Пантер". Після 2018 року українка провела кілька сезонів у РФ, виступаючи за "Локомотив", "Чертаново", ЦСКА та "Звєзду-2005". Перед поверненням до "Звезди-2005" Козиренко захищала кольори турецького "Бешикташа".

Тетяна виступала за юнацькі збірні України, була капітаном молодіжки Синьо-жовтих, а також гравцем національної збірної. Після переходу до російського клубу під час війни на Донбасі вона перестала потрапляти до складу національної команди, частково повторивши долю Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, центральний захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький виявив бажання повернутися до збірної України. Ярослав перестав потрапляти до національної команди після переходу до російського "Зеніту", за який він виступав з 2019 по 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну футболіст розірвав контракт із пітерським клубом і перейшов у турецький "Адана Демірспор". У січні 2023 року гравець несподівано повернувся до "Шахтаря".