Футболистка сборной Украины перешла в российский клуб

Футболистка завершила свои выступления в сборной Украины своим переходом в чемпионат РФ

Бывшая нападающая сборной Украины Татьяна Козыренко перешла в российскую команду "Звезда-2005". Накануне российскую границу пыталась пересечь украинская футболистка Дарья Кравец, которая стала героиней пропагандистского сюжета в РФ.

О переходе Козыренко сообщила пресс-служба "Звезды-2005" на своей странице в VK. Российский клуб подписал сразу шестерых футболисток.

27-летняя Татьяна является уроженкой Чернигова. В Украине она выступала за черниговскую "Легенду" и уманских "Пантер". После 2018 года украинка провела несколько сезонов в РФ, выступая за "Локомотив", "Чертаново", ЦСКА и "Звезду-2005". Перед возращением в "Звезду-2005" Козыренко защищала цвета турецкого "Бешикташа".

Татьяна выступала за юношеские сборные Украины, была капитаном молодежки Сине-желтых, а также игроком национальной сборной. После перехода в российский клуб во время войны на Донбассе она перестала попадать в состав национальной команды, частично повторив судьбу Ярослава Ракицкого.

Напомним, центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий изъявил желание вернуться в сборную Украины. Ярослав перестал попадать в национальную команду после перехода в российский "Зенит", за который он выступал с 2019 по 2022 год. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину футболист разорвал контракт с питерским клубом и перешел в турецкий "Адана Демирспор". В январе 2023 года игрок неожиданно вернулся в "Шахтер".