The Best FIFA Awards 2023: де і коли дивитись нагородження

На церемонії у Лондоні зберуться футбольні герої минулого року

15 січня FIFA на спеціальній церемонії оприлюднить імена футбольних лауреатів 2023 року. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію заходу, що відбудеться у Лондоні.

Офіційним ексклюзивним транслятором The Best FIFA Awards 2023 в Україні є "Суспільне", також церемонію можна дивитися на офіційному сайті FIFA, Початок трансляції – 21:30 за київським часом.

За традицією, на церемонії в Лондоні будуть названі лауреати минулого футбольного року в 11 номінаціях: найкращий гравець серед чоловіків та жінок, найкращий голкіпер та тренер (у чоловіків та жінок), премія за чесну гру, премія за найкращий гол та нагорода вболівальників. Також будуть оголошені символічні збірні 2023 року (чоловіча та жіноча).

Головною інтригою церемонії є ім’я переможця у номінації "Найкращий футболіст року". Цього року на це звання претендують троє нападників – аргентинець Лео Мессі (ПСЖ/"Інтер"), француз Кілліан Мбаппе (ПСЖ) та норвежець Ерлінг Голланд ("Манчестер Сіті"). Експерти, фахівці та букмекери сходяться на думці, що найвищі шанси на цю нагороду у Мессі. Мабуть, за сукупністю заслуг, оскільки половину минулого року чемпіон світу провів у США, де виступає за "Інтер" із Майамі в чемпіонаті MLS. У той час як його конкуренти Мбаппе та Голланд феєрять у європейській Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що церемонію The Best FIFA Awards проводять із 2016 року. Найтитулованішими гравцями є португалець Кріштіану Роналду, поляк Роберт Левандовскі та аргентинець Мессі, у яких по дві нагороди. Стільки ж разів перемагав у номінації "Найкращий тренер року у чоловіків" німець Юрген Клопп ("Ліверпуль").

Раніше "Телеграф" писав, що збірні та клуби Аргентини можуть бути усунені від участі у міжнародних змаганнях через спеціальний указ президента країни. Також ми повідомляли, що подібна доля нещодавно загрожувала бразильському футболу.