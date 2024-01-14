"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть финал Суперкубка Испании

"Эль-Классико" пройдет в Саудовской Аравии

В воскресенье, 14 января на стадионе "Аль-Авваль" в Эр-Рияде состоится очередное испанское классическое дерби "Реал" — "Барселона". Непримиримые соперники разыграют национальный Суперкубок.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч в прямой трансляции, только если подписаны на расширенный пакет телеканала Setanta Sports. Начнется "Эль-Классико" в 21:00 по киевскому времени.

В первом полуфинале Суперкубка столичные "Реал" и "Атлетико" устроили знатную перестрелку. Еще в первом тайме команды забили на двоих четыре гола (2:2), еще по одному забили после перерыва – и после 3:3 в основное время продолжили разборки в экстра-тайме. Там уже больше повезло "Реалу", который забил в ворота Яна Облака еще два гола – 5:3.

"Реал" в полуфинале сломил сопротивление "Атлетико"

"Осасуна" не Бог весть какой раздражитель для "Барселоны", но команда Хави не без труда преодолела ее сопротивление во второй полуфинальной встрече – 2:0. Справедливости ради нужно отметить, что в этом матче команда Хави выглядела на поле довольно посредственно.

"Барселона" в полуфинале долго подбирала ключи к воротам "Осасуны"

Но не только это обстоятельство делает "Реалом" фаворитом дерби за Суперкубок. Команда Карло Анчелотти не проигрывает с сентября прошлого года. В 20 последних матчах "сливочные" одержали 17 побед и трижды сыграли вничью. Последнее "Эль-Классико" датировано 28 октября 2023 года. Тогда, в рамках 11-го тура чемпионата Испании, "Реал" дома обыграл "Барселону" со счетом 2:1, а победу столичной команде принес точный удар ее нового лидера Джуда Беллингема. Как бы то ни было, действующим обладателем Суперкубка является "Барселона", которая год назад обыграла "Реал"в финале со счетом 3:1. У "сливочных" отличный шанс взять еще более убедительный реванш.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь "Реала" дважды оконфузился в полуфинальном матче Суперкубка с "Атлетико". Также мы сообщали, что "Барселона" проиграла "Шахтеру" в Лиге чемпионов.