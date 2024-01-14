"Реал" — "Барселона": де і коли дивитись фінал Суперкубку Іспанії

"Ель-Класіко" пройде в Саудівській Аравії

У неділю, 14 січня, на стадіоні "Аль-Авваль" в Ер-Ріяді відбудеться чергове іспанське класичне дербі "Реал" — "Барселона". Непримиренні суперники розіграють національний Суперкубок.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч у прямій трансляції, лише якщо підписані на розширений пакет телеканалу Setanta Sports. Почнеться "Ель-Класіко" о 21:00 за київським часом.

У першому півфіналі Суперкубку столичні "Реал" та "Атлетико" влаштували гольову стрілянину. Ще в першому таймі команди забили на двох чотири голи (2:2), ще по одному додали після перерви – і після 3:3 у основний час продовжили боротьбу в екстра-таймі. Там уже більше пощастило "Реалу", який забив у ворота Яна Облака ще два голи – 5:3.

"Реал" у півфіналі зламав опір "Атлетіко"

"Осасуна" не бозна-який подразник для "Барселони", але команда Хаві не без зусиль подолала її опір у другій півфінальній зустрічі — 2:0. Заради справедливості слід зазначити, що в цьому матчі команда Хаві виглядала на полі досить посередньо.

"Барселона" у півфіналі довго підбирала ключі до воріт "Осасуни"

Але не лише ця обставина робить "Реалом" фаворитом дербі за Суперкубок. Команда Карло Анчелотті не програє з вересня минулого року. У 20 останніх матчах "вершкові" здобули 17 перемог і тричі зіграли внічию. Останнє "Ель-Класіко" датовано 28 жовтня 2023 року. Тоді, в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії, "Реал" вдома обіграв "Барселону" з рахунком 2:1, а перемогу столичній команді приніс точний удар її нового лідера Джуда Беллінгема. Як би там не було, чинним володарем Суперкубку є "Барселона", яка рік тому обіграла "Реал" у фіналі з рахунком 3:1. У "вершкових" чудовий шанс взяти ще більш переконливий реванш.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар "Реала" двічі сконфузився у півфінальному матчі Суперкубку з "Атлетіко". Також ми повідомляли, що "Барселона" програла "Шахтарю" у Лізі чемпіонів.