Лунин помог "Реалу" победить "Барселону" в Эль-Класико и взять первый трофей в сезоне (видео)

Украинец помог испанскому гранду победить в Эль-Класико

В воскресенье, 14 января, мадридский "Реал" уничтожил каталонскую "Барселону" в битве за Суперкубок Испании. В полуфинале турнира Сливочные разобрались с "Атлетико" (Мадрид).

Поединок, проходивший в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на домашней арене "Аль-Насра", завершился безоговорочной победой мадридцев со счетом 4:1.

Уже в дебюте встречи Королевский клуб ошарашил Сине-гранатовых, забив два быстрых мяча — постарался Винисиус. На 33-й минуте поединка Роберт Левандовски сократил отставание в счете, однако сравнять счет каталонцы так и не сумели. Под занавес первой половины Винисиус оформил хет-трик, а во втором тайме Родриго сделал счет разгромным.

Стоит отметить, что весь матч в составе Сливочных отыграл украинский вратарь Андрей Лунин, а вот центрбек "Барселоны" Рональд Араухо подвел команду, получив удаление в середине второго тайма (2 желтая).

Добавим, что "Реал" выиграл Суперкубок Испании в 13-й раз. У "Барселоны" 14 титулов (рекорд).

Видеообзор матча за Суперкубок Испании "Реал" — "Барселона"

Ранее сообщалось, что в полуфинале Суперкубка Испании ворота "Реала" защищал Кепа Аррисабалага, который допустил несколько голевых ошибок в игре с "Атлетико". Жена Лунина назвала мужа "номером один", из-за чего спровоцировала скандал в сети. Напомним, накануне Андрей разозлил Анчелотти.