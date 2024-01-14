Лунін допоміг "Реалу" перемогти "Барселону" в Ель Класіко та взяти перший трофей в сезоні (відео)

Українець допоміг іспанському гранду перемогти в Ель Класіко

У неділю, 14 січня, мадридський "Реал" знищив каталонську "Барселону" у битві за Суперкубок Іспанії. У півфіналі турніру Вершкові розібралися з "Атлетіко" (Мадрид).

Поєдинок, що проходив у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на домашній арені "Аль-Насра", завершився беззаперечною перемогою мадридців з рахунком 4:1.

Вже в дебюті зустрічі Королівський клуб приголомшив Синьо-гранатових, забивши два швидкі м’ячі — постарався Вінісіус. На 33-й хвилині поєдинку Роберт Левандовськи скоротив відставання в рахунку, однак зрівняти рахунок каталонці так і не зуміли. Під завісу першої половини Вінісіус оформив хет-трик, а у другому таймі Родріго зробив рахунок розгромним.

Варто зазначити, що весь матч у складі Вершкових відіграв український воротар Андрій Лунін, а ось центрбек "Барселони" Рональд Араухо підвів команду, отримавши вилучення в середині другого тайку (2 жовті).

Додамо, що "Реал" виграв Суперкубок Іспанії в 13-й раз. "Барселона" має 14 титулів (рекорд).

Відеоогляд матчу за Суперкубок Іспанії "Реал" — "Барселона"

Раніше повідомлялося, що у півфіналі Суперкубка Іспанії ворота "Реала" захищав Кепа Аррісабалага, який припустився кількох гольових помилок у грі з "Атлетіко". Дружина Луніна назвала чоловіка "номером один", через що спровокувала скандал у мережі. Нагадаємо, напередодні Андрій розлютив Анчелотті.