Украинка сотворила сенсацию на Australian Open, выбив действующую чемпионку Уимблдона (видео)

Спортсменка обыграла 7-ю ракетку мира

В ночь на понедельник, 15 января, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA), которая недавно угодила в языковый скандал, провела матч первого круга на Турнире Большого Шлема (ТБШ) Australian Open-2024. Украинка в двух сетах разгромила чешку Маркету Вондроушову (№7 WTA).

Об этом сообщает "Телеграф". Матч, который длился 1 час 17 минут, завершился разгромной победой Ястремской со счетом 6:1, 6:2.

Таким образом, Даяна сравнял счет в личных встречах с Маркетой — 2:2. Добавим, что украинка одержала свою четвертую победу над соперницей из топ-10 и первую с февраля 2022 года. К слову, Вондроушова является серебряным призером Олимпиады-2020 и победительницей прошлого "Уимблдона".

Во втором круге на Ястремскую ожидает принципиальное противостояние с бывшей россиянкой Варварой Грачевой, которая выступает на турнире под флагом Франции. Добавим, что Ястремская ни разу в карьере не преодолевала третий круг на Australian Open.

Даяна Ястремская - Маркета Вондроушова (обзор матча)

Напомним, в августе Ястремская добыла победу на турнире WTA 125 в Козерках (Польша).

Ранее Даяна критиковала теннисные организации за допуск россиян на международные турниры.