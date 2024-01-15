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Українка створила сенсацію на Australian Open, вибивши діючу чемпіонку Вімблдона (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Даяна Ястремська Новина оновлена 15 січня 2024, 13:01
Даяна Ястремська. Фото instagram.com/dayana_yastremskay

Спортсменка обіграла 7 ракетку світу

У ніч проти понеділка, 15 січня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№96 WTA), яка нещодавно потрапила у мовний скандал, провела матч першого кола на Турнірі Великого Шлему (ТВШ) Australian Open-2024. Українка у двох сетах розгромила чешку Маркету Вондроушову (№7 WTA).

Про це повідомляє "Телеграф". Матч, який тривав 1 годину 17 хвилин, завершився розгромною перемогою Ястремської з рахунком 6:1, 6:2.

Таким чином, Даяна зрівняв рахунок в особистих зустрічах із Маркетою – 2:2. Додамо, що українка здобула свою четверту перемогу над суперницею з топ-10 та першу з лютого 2022 року. До речі, Вондроушова є срібним призером Олімпіади-2020 та переможницею минулого "Вімблдону".

У другому колі на Ястремську очікує принципове протистояння з колишньою росіянкою Варварою Грачовою, яка виступає на турнірі під прапором Франції. Додамо, що Ястремська жодного разу в кар’єрі не долала трете кола на Australian Open.

Даяна Ястремська — Маркета Вондроушова (огляд матчу)

Нагадаємо, у серпні Ястремська здобула перемогу на турнірі WTA 125 у Козерках (Польща).

Раніше Даяна критикувала тенісні організації за допуск росіян до міжнародних турнірів.

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#Теніс #Даяна Ястремська