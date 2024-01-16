Пять гигантов: кто помогает Усику побить Фьюри (фото)

Украинец готовится к главному бою в жизни в Испании

Олимпийский чемпион, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в королевском весе с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Накануне украинец показал необычную тренировку.

Александр на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором изображены его спарринг-партнеры. На фото Усик и 5 гигантов позируют на фоне украинского флага, на котором можно заметить стихи Тараса Шевченко.

Все спарринг-партнеры украинца выше него, а также имеют внушительные габариты. С Усиком спаррингуют серб Санель Хасанович (7-1-1, 6 КО), немец Эмануэль Одиасе (1-0, 1 КО), украинец Владимир Кацук (5-1, 2 КО), поляк Мариуш Вах (38-10, 20 КО) и британец Даррен Шили (0-1, 0 КО).

Напомним, Усик и Фьюри проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне Энтони Джошуа заявил, что в поединке Александра и Тайсона победит боксер с лучшей командой. А вот промоутер AJ Эдди Хирн хочет, чтобы украинец проиграл, ведь это откроет двери для поединка Фьюри — Джошуа.