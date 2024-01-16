П’ять гігантів: хто допомагає Усику побити Ф’юрі (фото)

Українець готується до головного бою у житті в Іспанії

Олімпійський чемпіон, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) продовжує підготовку до бою за звання абсолютного чемпіона світу в королівській вазі з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). Напередодні українець показав незвичайне тренування.

Олександр на своїй сторінці в Instagram опублікував знімок, на якому зображені його спаринг-партнери. На фото Усик та 5 гігантів позують на тлі українського прапора, на якому можна побачити вірші Тараса Шевченка.

Усі спаринг-партнери українця вищі за нього, а також мають значні габарити. З Усиком спарингують серб Санель Хасанович (7-1-1, 6 КО), німець Емануель Одіасе (1-0, 1 КО), українець Володимир Кацук (5-1, 2 КО), поляк Маріуш Вах (38-10, 20) КО) та британець Даррен Шилі (0-1, 0 КО).

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі проведуть об’єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні Ентоні Джошуа заявив, що у поєдинку Олександра та Тайсона переможе боксер із кращою командою. А ось промоутер AJ Едді Хірн хоче, щоб українець програв, адже це відчинить двері для поєдинку Ф’юрі — Джошуа.