Азербайджан все еще может принять Формулу-1

Новости спорта:Гран-при Азербайджана все еще может состояться до середины октября.

Организаторы Гран-при Азербайджана надеются договориться с правительством страны о проведении гонки до середины октября.

Если эпидемиологическая ситуация в Азербайджане не позволит это сделать до данного срока, то гран-при в этом сезоне будет отменен.

Изначально проведение гран-при в Баку было запланировано на 7 июня, но гонку перенесли из-за пандемии коронавируса.

Формула-1 может стартовать 5 июля, пока не проведен ни один этап. Летом планируется проведение гран-при Австрии, Великобритании и Венгрии.