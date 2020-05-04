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Азербайджан все еще может принять Формулу-1

Азербайджан все еще может принять Формулу-1
16:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гран-при Азербайджана все еще может состояться до середины октября.

Организаторы Гран-при Азербайджана надеются договориться с правительством страны о проведении гонки до середины октября.

Если эпидемиологическая ситуация в Азербайджане не позволит это сделать до данного срока, то гран-при в этом сезоне будет отменен.

Изначально проведение гран-при в Баку было запланировано на 7 июня, но гонку перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Формула-1 может стартовать 5 июля, пока не проведен ни один этап. Летом планируется проведение гран-при Австрии, Великобритании и Венгрии.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Гран При Азербайджана.
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