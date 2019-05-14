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Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп

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Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
09:45 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта: Святослав Михайлюк пришел в родной клуб, где встретился с детьми, которые занимаются баскетболом в школе Черкасских мавп.

В черкасском ПС Строитель собралось рекордное количество детей. Ни одно мероприятие в течение сезона, а возможно, и в истории Черкасских мавп не собирал такого количества действующих воспитанников. В одном месте было около двухсот юношей, пришедших посмотреть на кумира и игрока НБА.

"Я постоянно о нем слышал, о Михайлюке у нас все говорят, все на баскетболе. Я много видел его матчей, и сегодня я рядом с ним ... говорил и фотографировался - классно", - говорит 12-летний Александр - воспитанник школы Черкасские мавпы.

Прежде всего Михайлюк провел тренировку с самыми молодыми воспитанниками клуба - Черкасские мавпы-08. Эту команду тренирует, как и прежнюю его юношескую, Максим Михельсон. Свят на тренировке был в роли мотивационного ассистента тренерского штаба. Много общался с ребятами, проверял их навыки и отвечал на вопросы. 10-летним ребятам первыми выпала честь общаться с игроком Детройта.

Далее настал черед представителей абсолютно всех юношеских команд клуба. Сегодня их в Черкасских мавп 12. Сначала Михайлюк рассказал о своем детском увлечении - баскетбол, которое переросло в его смысл жизни, после этого несколько мотивационных реплик от игрока НБА. Дети ответили градом вопросов. Переезд из Лос-Анджелеса в Детройт, тренировки, увлечения, жизнь вне баскетбола и фавориты нынешнего сезона НБА - такими были главные темы вопросов.

Интересно, что самым сильным игроком современности Михайлюк назвал не ЛеБрона, с которым работал в Лейкерс, а Кевина Дюранта.

"Я не ожидал, что на встречу придет такое большое количество детей. Это мероприятие было незапланированным, ведь я всего на несколько дней приехал в Черкассы и именно поэтому я не ожидал такого количества желающих. Приятно, что баскетбольная школа не только существует, но и постоянно развивается. Стало еще больше команд, вижу и девушки уже есть. Очевидно, что все благодаря Михаилу Бродскому, который постоянно вкладывает в развитие баскетбола. Так было, когда я занимался в Черкассах, так есть и сейчас", - говорит Михайлюк.

После серии вопросов Черкасские мавпы устроили автограф и фото-сессию Святославу Михайлюку. Длиннющая очередь и море эмоций от полученного фото с изображением украинской баскетбольной звезды да еще и с его автографом, таким был подарок для того, кто выстоял в очереди. Несмотря на долгое двухчасовое мероприятие абсолютно все его участники получили то, за чем пришли: атмосфера, общение и подарки.

Святослав Михайлюк в родных Черкассах пробудет до 14 мая. Уже ночью, со среды на четверг, защитник сборной Украины отправится в США готовиться к Летней лиге и новому сезону НБА.

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Баскетбол, НБА, БК Черкасские мавпы, ФБУ, Святослав Михайлюк.
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