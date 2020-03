Баскетболист Джереми Лин раскритиковал Дональда Трампа

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Торонто Рэпторс" Джереми Лин подверг критике президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме. Ранее Трамп неоднократно называл коронавирус COVID-19 "китайским вирусом".

"Хотелось бы верить, что вы окажете поддержку уязвимым группам людей, которые пострадают из-за вашего неумелого управления этим вирусом, включая тех, на кого повлияет расизм, который вы разжигаете", — написал Джереми Лин в "Твиттере".

Напомним, 11 марта, после обнаружения коронавируса у центрового "Юты Джаз" Руди Гобера, лига объявила о приостановке регулярного сезона как минимум на 30 дней. Позже положительный результат дали тесты у одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового "Детройт Пистонс" Кристиана Вуда.

I wish you would powerfully support the vulnerable people that will suffer due to our mismanagement of this virus, including those that will be affected by the racism you’re empowering https://t.co/QfRHiOFGEm

— Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020