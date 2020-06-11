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Игрок сборной Украины начал восстановление после операции

Игрок сборной Украины начал восстановление после операции
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ
Баскетболист сборной Украины Санон начал восстановление после операции.

Атакующий защитник сборной Украины Иссуф Санон начал процесс восстановления после плановой операции на пятой плюсневой кости, которая была сделана в Киеве в конце мая.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Прошлый сезон Санон, права на которого принадлежат словенской "Олимпии", провел в составе "Днепра", но сыграл всего 12 матчей в Суперлиге, пропустив из-за травмы большую часть матчей.

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В регулярном чемпионате Украины Санон за 22 минуты в среднем на набирал 13,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,8 передачи за игру.

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Сборная Украины, Баскетбол, Иссуф Санон.
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