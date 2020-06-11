Игрок сборной Украины начал восстановление после операции

Баскетболист сборной Украины Санон начал восстановление после операции.

Атакующий защитник сборной Украины Иссуф Санон начал процесс восстановления после плановой операции на пятой плюсневой кости, которая была сделана в Киеве в конце мая.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Прошлый сезон Санон, права на которого принадлежат словенской "Олимпии", провел в составе "Днепра", но сыграл всего 12 матчей в Суперлиге, пропустив из-за травмы большую часть матчей.

В регулярном чемпионате Украины Санон за 22 минуты в среднем на набирал 13,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,8 передачи за игру.