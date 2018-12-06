Скачать
Четверг, 06.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря

Тренера Гвоздика введут в зал боксерской славы

Тренера Гвоздика введут в зал боксерской славы
07:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас будет введен в Международный зал боксерской славы в июне 2019 года

Тренер новоиспеченного чемпиона WBC Александра Гвоздика (16-0, 12 КО) Тедди Атлас будет введен в Международный зал боксерской славы.

В 2019 год в Зал будут введены бывшие боксеры Дональд Карри, Джулиан Джексон, Бадди Мак-Герт, Тони Демарко, промоутер Дон Элбаум, рефери Гай Жютра, публицист Ли Самуэльс, а также тренер Тэдди Атлас.

Как Гвоздик стал чемпионом мира в бою против Стивенсона (Фото)

В течение своей карьеры тренера Атлас работал с такими боксерами как Майкл Мурер, Барри Мак-Гиган, Александр Поветкин, Тимоти Бредли и Александр Гвоздик.

Напомним, в премьерном поединке под руководством Атласа Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав многолетнего канадского чемпиона Адониса Стивенсона в 11-ом раунде. После тяжелейшего нокаута канадец находиться в состоянии искусственной комы. Александр сразу после боя пожелал Адонису скорейшего выздоровления.

Все украинские чемпионы мира по боксу

Бой Гвоздика под руководством Атласа:

Недавно Атлас рассказал, за счет чего Гвоздик одолел Стивенсона, а также назвал арбитраж поединка преступлением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
02 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
03 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
04 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
05 Манчестер Юнайтед - Арсенал: где и когда смотреть матч 15 тура АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь