Тренера Гвоздика введут в зал боксерской славы

Новости спорта: Американский тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас будет введен в Международный зал боксерской славы в июне 2019 года

Тренер новоиспеченного чемпиона WBC Александра Гвоздика (16-0, 12 КО) Тедди Атлас будет введен в Международный зал боксерской славы.

В 2019 год в Зал будут введены бывшие боксеры Дональд Карри, Джулиан Джексон, Бадди Мак-Герт, Тони Демарко, промоутер Дон Элбаум, рефери Гай Жютра, публицист Ли Самуэльс, а также тренер Тэдди Атлас.

В течение своей карьеры тренера Атлас работал с такими боксерами как Майкл Мурер, Барри Мак-Гиган, Александр Поветкин, Тимоти Бредли и Александр Гвоздик.

Напомним, в премьерном поединке под руководством Атласа Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав многолетнего канадского чемпиона Адониса Стивенсона в 11-ом раунде. После тяжелейшего нокаута канадец находиться в состоянии искусственной комы. Александр сразу после боя пожелал Адонису скорейшего выздоровления.

Бой Гвоздика под руководством Атласа:

Недавно Атлас рассказал, за счет чего Гвоздик одолел Стивенсона, а также назвал арбитраж поединка преступлением.