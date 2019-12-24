Джервонта Дэвис обратился к фанатам накануне боя против Гамбоа

Новости спорта:Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от титульного поединка против кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе Джервонта Дэвис поделился ожиданиями от титульного поединка против кубинца Юриоркиса Гамбоа.

"Мне просто нужно сделать свою работу. Я постоянно думаю о том, чтобы одержать победу. В каждом поединке я бью рекорды, которые необходимо побить. Скоро зрители увидят, кто станет настоящим победителем. Мой стиль и набор навыков подходит для боксера такого типа, как Гамбоа.

Я точно знаю, что мне надо делать в субботу. За это время я стал более опытным и сфокусированным боксером. У меня замечательная команда. Тренер Келвин Форд мне как отец. Он верит, что в этом бою я покажу все свои лучшие качества. У нас с Гамбоа будет увлекательный бой, который никто из болельщиков не захочет пропустить. Это надо увидеть", - приводит слова Дэвиса boxingnews24.com.

Напомним, бой Дэвиса и Гамбоа состоится 28 декабря в Атланте (США).