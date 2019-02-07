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Абраменко проиграл россиянину в финале чемпионата мира

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Абраменко проиграл россиянину в финале чемпионата мира
08:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Абраменко занял второе место, завоевав первую медаль ЧМ в карьере.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко выиграл серебро чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу. который проходит в США.

В суперфинале соревнований Абраменко выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему 126.24 баллов.

Первое место досталось россиянину Максиму Бурову, который получил 130.09 баллов, а бронза досталась швейцарцу Ною Роту.

Украина выиграла первую в истории медаль чемпионата мира по сноубордингу

Отметим, что эта медаль стала первой наградой мирового первенства в арсенале Абраменко.

У женщин золото в этой дисциплине выиграла Александра Романовская из Беларуси. Украинка Ольга Полюк заняла 7 место.

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Сноубординг, Сноуборд, Фристайл, Александр Абраменко.
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