Президент UFC: Конор Макгрегор больше ничего не решает

Новости спорта:Глава UFC Дана Уайт позволил себе несколько резкие высказывания в адрес Конора Макгрегора.

В самом большом промоушене смешанных единоборств UFC похоже назревает скандал с участием главных звезд и президента UFC Даны Уайта.

Дело в том, что функционер в резкой форме заявил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не имеет права требовать того соперника, которого он хочет.

Ирландец требует реванш с действующим обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако Дана Уайт ясно дал понять, что последнее слово будет оставаться именно за россиянином.

"В списке Хабиба бои с Фергюсоном, Сен-Пьером и Макгрегором. Значит ли это, что Конор в конце этого списка? Конор больше ничего не решает, Хабиб - номер один, так что он садится и выбирает вызовы", - приводит слова Уайта Boston Globe.