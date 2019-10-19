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Президент UFC: Конор Макгрегор больше ничего не решает

Президент UFC: Конор Макгрегор больше ничего не решает
21:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Глава UFC Дана Уайт позволил себе несколько резкие высказывания в адрес Конора Макгрегора.

В самом большом промоушене смешанных единоборств UFC похоже назревает скандал с участием главных звезд и президента UFC Даны Уайта.

Дело в том, что функционер в резкой форме заявил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не имеет права требовать того соперника, которого он хочет.

Ирландец требует реванш с действующим обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако Дана Уайт ясно дал понять, что последнее слово будет оставаться именно за россиянином.

У Макгрегора вновь проблемы с законом

"В списке Хабиба бои с Фергюсоном, Сен-Пьером и Макгрегором. Значит ли это, что Конор в конце этого списка? Конор больше ничего не решает, Хабиб - номер один, так что он садится и выбирает вызовы", - приводит слова Уайта Boston Globe.

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MMA, Дана Уайт, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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