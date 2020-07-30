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Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси

Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФГР
Сборная Украины по гандболу сыграет с Россией в Беларуси. Об этом сообщила ФГР на своем сайте.

Европейские гандбольные функционеры утвердили изменения в расписание матчей квалификационного раунда на чемпионат Европы-2022. 

Очные противостояния Украины и России пройдут в Беларуси. Игры состоятся пятого и седьмого ноября в Минске на арене дворца спорта "Уручье". Такой сценарий событий выбран уже во второй раз: в отборе на Евро-2016 Украина и РФ играли два матча в Минске и оба раза тогда победу отпраздновали российские гандболисты 22:27 и 28:30. 

Отметим, в группе 3 квалификации на Евро-2022 кроме сборной Украины и России выступят команды Чехии и Фарерских островов. Матчи с этими командами наша национальная сборная проведет уже в 2021 году.

Следующий чемпионат Европы по гандболу планируется провести в январе 2022 года. Хозяйками турнира выступят Венгрия и Словакия.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины Мотор выступит в Лиге чемпионов в сезоне 2020/21.

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Гандбол, Сборная Украины по ганболу.

Автор:

Телеграф
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