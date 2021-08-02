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Выступление трансгендера и превосходство Китая: итоги 10-го дня Игр

Выступление трансгендера и превосходство Китая: итоги 10-го дня Игр
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tokyo2020

В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 20 комплектов наград. В этот день впервые в истории Олимпиад соревновался спортсмен-трансгендер, а Китай воспользовался осечками американцев и оторвался в медальном зачете. "Телеграф" подводит итоги 10-го соревновательного дня.

Украинские спортсмены не порадовали болельщиков наградами 2 августа. Ближе всех к заветной медали был борец греко-римского стиля в весовой категории до 60 кг Ленур Темиров. Украинец в схватке за "бронзу" проиграл китайцу Сайлике Валихану. Примечательно, что поединок завершился со счетом 1:1, однако последнее результативное действие было на стороне представителя КНР, который в итоге и добыл медаль. Кроме того, украинская спортсменка Алла Черкасова, выступающая в борьбе в весовой категории до 68 кг, не сумела выйти в финал ОИ, однако позже еще поборется за "бронзу" в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Разочарованием дня стал невероятный конфуз украинского стрелка Сергея Кулиша, который в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров будучи в группе лидеров, умудрился пальнуть по чужой мишени. Итог закономерен - последнее место в финальном турнире.

Сборная Украины занимает 60-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио с 5 "бронзами" и одним "серебром". Лидирует в рейтинге Китай, который 2 августа, значительно улучшил свои позиции. На счету Поднебесной 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых наград. У США на 7 золотых наград меньше, а у идущей третьей Японии - на 12.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 10-го соревновательного дня (топ-10):

Отметим, самым обсуждаемым событием дня на Играх стало выступление новозеландской трансгендера-тяжелоатлетки Лорелл Хаббард, которая сражалась за медали среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. Новозеландка не сумела исполнить рывок и завершила выступление на последнем месте, а вот победительница в этом весе  китаянка Вэньвэнь Ли установила три олимпийских рекорда.

С результатами украинских олимпийцев за 2 августа можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Олимпиады-2020 доступны в нашей онлайн-трансляции

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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