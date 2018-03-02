Примера. В ворота "Барселоны" впервые за 2 года назначили пенальти
Новости спорта: С момента последнего пенальти в ворота каталонского гранда прошло 78 матчей.
Форвард Лас-Пальмаса Хонатан Кальери реализовал пенальти в матче 26-го тура чемпионата Испании против Барселоны (1:1, второй тайм).
Таким образом, прервалась серия каталонцев из 78 матчей в примере без назначенных в их ворота пенальти.
Эта рекордная для клуба серия длилась более двух лет, начавшись 14 февраля 2016 года.
Отметим, что у Реала в Примере были две подобных серии по 88 игр без назначенных в их ворота пенальти (1953-1956, 1969-1972).