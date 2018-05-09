Назван главный кандидат на пост наставника "Шахтера"

По информации источника, Горняки являются главным претендентом на 43-летнего тренера.

Также заинтересованность в португальском специалисте проявляют итальянские Лацио и Интер.

Британская The Times добавляет в список Эвертон, который видит в лице рулевого Порту замену Сэму Аллардайсу.

Ранее журналист Sky Sports Гийом Балаге заявлял, что Паулу Фонсека отказал Эвертону, потому что в нем заинтересован Арсенал.

Сержиу Консейсау возглавил Порту летом прошлого году и сходу привел к первой за 5 лет победе в чемпионате Португалии.