Как похищали маму Тайсона (Видео)
Новости спорта: Капитан донецкого Шахтера пережил на самые лучшие эмоции.
В Бразилии четверо неизвестных похитили маму капитана донецкого Шахтера Тайсона. Злодеи сделали вид, что привезли для женщины букет цветов, однако как только она вышла из дому ее бросили в машину и увезли.
Похищения засняли камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что полиция нашла маму Тайсона за 50 километров от дома. С ней все в порядке. Четверо преступников были арестованы.
Ранее сообщалось, что отца полузащитника сборной Нигерии похитили за несколько минут до старта матча против Аргентины в групповом этапе ЧМ-2018.