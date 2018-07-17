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Как похищали маму Тайсона (Видео)

Тайсон с мамой
14:43 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Капитан донецкого Шахтера пережил на самые лучшие эмоции.

В Бразилии четверо неизвестных похитили маму капитана донецкого Шахтера Тайсона. Злодеи сделали вид, что привезли для женщины букет цветов, однако как только она вышла из дому ее бросили в машину и увезли. 

Похищения засняли камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что полиция нашла маму Тайсона за 50 километров от дома. С ней все в порядке. Четверо преступников были арестованы. 

Ранее сообщалось, что отца полузащитника сборной Нигерии похитили за несколько минут до старта матча против Аргентины в групповом этапе ЧМ-2018.

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Новости спорта, Новости футбола, Тайсон, ФК Шахтер.
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