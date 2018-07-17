Как похищали маму Тайсона (Видео)

В Бразилии четверо неизвестных похитили маму капитана донецкого Шахтера Тайсона. Злодеи сделали вид, что привезли для женщины букет цветов, однако как только она вышла из дому ее бросили в машину и увезли.

Похищения засняли камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что полиция нашла маму Тайсона за 50 километров от дома. С ней все в порядке. Четверо преступников были арестованы.

Ранее сообщалось, что отца полузащитника сборной Нигерии похитили за несколько минут до старта матча против Аргентины в групповом этапе ЧМ-2018.