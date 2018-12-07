Бавария намерена уже зимой подписать лидера сборной Франции

Новости спорта: Немецкий гранд заинтересован уже зимой приобрести лидера французской сборной и чемпиона мира 2018 года.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и игрок мадридского Атлетико близок к переходу в Баварию, сообщает Corriere dello Sport.

Мюнхенская Бавария активно ищет замену ветерану Арьену Роббену, который по окончанию сезона может завершить карьеру или переехать в Китай или МЛС. В сделке по покупке Гризмана лично заинтересован президент мюнхенцев Ули Хеннес, он готов выложить достаточную сумму Атлетико.

Источник сообщает, что Бавария намерена осуществить сделку уже в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, контракт Гризмана в Атлетико рассчитан до 2023 года.

Напомним, на церемонии вручения Золотого мяча Антуан Гризман вошел в тройку лучших футболистов, а награду забрал игрок Реала Лука Модрич.