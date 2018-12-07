Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Бавария намерена уже зимой подписать лидера сборной Франции

Бавария намерена уже зимой подписать лидера сборной Франции
10:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Немецкий гранд заинтересован уже зимой приобрести лидера французской сборной и чемпиона мира 2018 года.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и игрок мадридского Атлетико близок к переходу в Баварию, сообщает Corriere dello Sport.

Мюнхенская Бавария активно ищет замену ветерану Арьену Роббену, который по окончанию сезона может завершить карьеру или переехать в Китай или МЛС. В сделке по покупке Гризмана лично заинтересован президент мюнхенцев Ули Хеннес, он готов выложить достаточную сумму Атлетико.

Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019

Источник сообщает, что Бавария намерена осуществить сделку уже в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, контракт Гризмана в Атлетико рассчитан до 2023 года.

Напомним, на церемонии вручения Золотого мяча Антуан Гризман вошел в тройку лучших футболистов, а награду забрал игрок Реала Лука Модрич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Бавария, Арьен Роббен, Атлетико Мадрид, Антуан Гризман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
02 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
03 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
04 Экс-форвард Шахтера возглавил клуб из Первой лиги
05 Уайлдер - Фьюри: боксеры заработали дополнительные гонорары
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь