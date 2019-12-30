Дэвид Мойес стал новым главным тренером "Вест Хэма"

Новости спорта:"Вест Хэм" возглавил новый главный тренер.

Команду Андрея Ярмоленко возглавил известный шотландский специалист.

«Вест Хэм» объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки действия соглашения не сообщаются. Шотландский специалист уже руководил «Вест Хэмом» в сезоне-17/18 и с тех пор находился без команды.

Напомним, «Вест Хэм» уволил Мануэля Пеллегрини после поражения от «Лестера» (1:2).

«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. Команда проиграла в четырех последних матчах из пяти.