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Дэвид Мойес стал новым главным тренером "Вест Хэма"

Дэвид Мойес стал новым главным тренером "Вест Хэма"
03:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Вест Хэм" возглавил новый главный тренер.

Команду Андрея Ярмоленко возглавил известный шотландский специалист.

«Вест Хэм» объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки действия соглашения не сообщаются. Шотландский специалист уже руководил «Вест Хэмом» в сезоне-17/18 и с тех пор находился без команды.

Напомним, «Вест Хэм» уволил Мануэля Пеллегрини после поражения от «Лестера» (1:2).

«Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. Команда проиграла в четырех последних матчах из пяти.

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Все по теме:

Тренер, Дэвид Мойес, Вест Хем, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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