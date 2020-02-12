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Среда, 12.02.2020
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Реал заинтересован в покупке лидера Интера

Реал заинтересован в покупке лидера Интера
08:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Реал заинтересован в услугах полузащитника Интера Марцело Брозовича.

Реал заинтересован в услугах полузащитника Интера Марцело Брозовича, передает Mundo Deportivo.

Контракт хорвата истекает летом 2022 года, и нерадзурри предположительно готовы предложить ему новый договор. Вмешательство Реала, в свою очередь, может поставить крест на планах Интера.

На Бернабеу главный тренер Зинедин Зидан видит Брозовича в связке с Каземиро в центре поля.

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В нынешнем сезоне Марцело сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

На сегодняшний день Реал возглавляет таблицу Примеры, опережая Барселону на три очка.

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ФК Реал, ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Марцело Брозович.
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