Реал заинтересован в покупке лидера Интера

Новости спорта:Реал заинтересован в услугах полузащитника Интера Марцело Брозовича.

Реал заинтересован в услугах полузащитника Интера Марцело Брозовича, передает Mundo Deportivo.

Контракт хорвата истекает летом 2022 года, и нерадзурри предположительно готовы предложить ему новый договор. Вмешательство Реала, в свою очередь, может поставить крест на планах Интера.

На Бернабеу главный тренер Зинедин Зидан видит Брозовича в связке с Каземиро в центре поля.

В нынешнем сезоне Марцело сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

На сегодняшний день Реал возглавляет таблицу Примеры, опережая Барселону на три очка.