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Шахтер - Бенфика: Федецкий дал ценный совет Горнякам

Шахтер - Бенфика: Федецкий дал ценный совет Горнякам
09:03 Сегодня Телеграф Фото: ФФУ

Новости спорта:Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий надеется, что Шахтер сможет одолеть Бенфику.

Бывший защитник «Шахтера», «Карпат», «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой».

«Ожидание только одно – чтобы «Шахтер» прошел в следующий раунд. Если брать плюсы и минусы, то португальцы находятся в лучшем игровом тонусе, но «Шахтер» – опытная команда. Они уже не один матч так сыграли после сборов.

Плюс будет в эмоциональном состоянии, ведь команда сыграет первый матч в Харькове.

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А еще будет плюс, если повезет с погодой. Если будет морозно – сопернику будет немного сложновато. Наши ребята лучше акклиматизированы к таким погодным условиям. Задел нужно делать в первом матче», – сказал Федецкий.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» состоится в Харькове 20 февраля на ОСК «Металлист».

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Артем Федецкий.
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