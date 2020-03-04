Кейн хочет покинуть Тоттенхэм летом

Новости спорта:Харри Кейн хочет стать частью клуба, претендующего на трофеи.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн готов сменить клубную прописку будущим летом, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, игрок хочет перейти в клуб, который претендует на трофеи.

В еще более худшую сторону может измениться положение "шпор" в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов. Тогда бюджет клуба на трансферы значительно сократится.

Руководство Тоттенхэма пока старается сделать так, чтобы сохранить своего форварда.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл за Тоттенхэм в 25 матчах, забив 17 голов и совершив 2 ассиста.