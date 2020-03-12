Ливерпуль - Атлетико: слова Симеоне после матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Матрасники выбили из ЛЧ действующего обладателя Кубка.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над Ливерпулем (3:2). Коуч Матрасников подчеркнул, что героем встречи стал вратарь Атлетико Ян Облак.

«У меня нет никаких сомнений что Облак сейчас является лучшим вратарем в мире. Ян очень важен для нас, равно как Савич, Фелипе и Фелиш. Я счастлив от того, что у нас есть такой невероятный игрок. В Барселоне результат делает Месси — у нас Облак».

«Что касается игры, то мы специально перешли на 5-4-1, чтобы создавать моменты с помощью контратак. Изначально я задумывал выход Льоренте вместо Диего Косты как оборонительный шаг. Однако в игре все получилось совсем не так, как планировалось изначально».

Атлетико в дополнительное время сумел отыграть два мяча отставания от Ливерпуля и вырвал победу (2:3). Красные сложили полномочия действующих победителей Кубка чемпионов в первом раунде финальной части плей-офф.