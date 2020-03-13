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Мораес: У Шахтера есть некоторые сложности

Мораес: У Шахтера есть некоторые сложности
14:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Нападающий "горняков" Жуниор Мораес уверен, что команда должна очень ответственно сыграть в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом.

Шахтер на выезде обыграл Вольфсбург в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы (2:1), а Жуниор Мораес отметился забитым мячом.

"В таких матчах, как сегодня, для нападающего всегда очень важно забивать. Очень счастлив, что смог помочь команде голом и мы добились положительного результата", — заявил Мораес клубному телевидению после игры.

"Я очень доволен результатом игры с Вольфсбургом. Нужно поздравить всех ребят, которые играли сегодня и боролись до самого конца. Но нам нужно быть очень осторожными с ответным поединком, в нашей команде есть некоторые сложности с игрой, когда у тебя есть некоторое преимущество после первого матча. Нужно быть очень сконцентрированными, очень осторожными, потому что игра такого уровня не должна позволять много ошибок".

Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Матч проходил за закрытыми дверьми, чтобы не допустить возможность распространения коронавируса. Такая же судьба ожидает и ответный поединок, если игра состоится.

"Я думаю, что ситуация с коронавирусом очень опасная. Всем людям нужно подумать, и правительству в том числе, о человеческой составляющей каждого игрока, каждого профессионала, который работает в разных сферах. Сейчас нужно предпринять правильные меры, продумать все для того, чтобы у всех было время, прежде всего, следить за своим здоровьем", — добавил Мораес. 

Матч Шахтер – Вольфсбург в Харькове запланирован на следующий четверг, 19 марта.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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