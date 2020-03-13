Мораес: У Шахтера есть некоторые сложности

Новости спорта:Нападающий "горняков" Жуниор Мораес уверен, что команда должна очень ответственно сыграть в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с Вольфсбургом.

Шахтер на выезде обыграл Вольфсбург в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы (2:1), а Жуниор Мораес отметился забитым мячом.

"В таких матчах, как сегодня, для нападающего всегда очень важно забивать. Очень счастлив, что смог помочь команде голом и мы добились положительного результата", — заявил Мораес клубному телевидению после игры.

"Я очень доволен результатом игры с Вольфсбургом. Нужно поздравить всех ребят, которые играли сегодня и боролись до самого конца. Но нам нужно быть очень осторожными с ответным поединком, в нашей команде есть некоторые сложности с игрой, когда у тебя есть некоторое преимущество после первого матча. Нужно быть очень сконцентрированными, очень осторожными, потому что игра такого уровня не должна позволять много ошибок".

Матч проходил за закрытыми дверьми, чтобы не допустить возможность распространения коронавируса. Такая же судьба ожидает и ответный поединок, если игра состоится.

"Я думаю, что ситуация с коронавирусом очень опасная. Всем людям нужно подумать, и правительству в том числе, о человеческой составляющей каждого игрока, каждого профессионала, который работает в разных сферах. Сейчас нужно предпринять правильные меры, продумать все для того, чтобы у всех было время, прежде всего, следить за своим здоровьем", — добавил Мораес.

Матч Шахтер – Вольфсбург в Харькове запланирован на следующий четверг, 19 марта.