Тоттенхэм будет подписывать свободных агентов: кто среди претендентов

Новости спорта:Дэниэл Леви поставил жесткий ультиматум своим подопечным.

Английский Тоттенхэм в случае непопадания в Лигу чемпионов будет усиливаться лишь свободными агентами. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, владелец клуба Дэниэл Леви снова не намерен выделять на трансферы большое количество средств.

Таким образом, в список интересов лондонского клуба входят: Оливье Жиру (Челси), Дрис Мертенс (Наполи), Тома Менье (ПСЖ). У всех футболистов закончатся контракты летом.

К слову, нападающий Дэниэл Старридж, которым также интересуются "шпоры", уже перебывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был Трабзонспор.