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Тоттенхэм будет подписывать свободных агентов: кто среди претендентов

Тоттенхэм будет подписывать свободных агентов: кто среди претендентов
11:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дэниэл Леви поставил жесткий ультиматум своим подопечным.

Английский Тоттенхэм в случае непопадания в Лигу чемпионов будет усиливаться лишь свободными агентами. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, владелец клуба Дэниэл Леви снова не намерен выделять на трансферы большое количество средств.

Таким образом, в список интересов лондонского клуба входят: Оливье Жиру (Челси), Дрис Мертенс (Наполи), Тома Менье (ПСЖ). У всех футболистов закончатся контракты летом.

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К слову, нападающий Дэниэл Старридж, которым также интересуются "шпоры", уже перебывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был Трабзонспор.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Дэниэл Леви.
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