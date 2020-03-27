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Друг Месси: Если Лео не станет чемпионом мира, то футбол несправедлив

Друг Месси: Если Лео не станет чемпионом мира, то футбол несправедлив
13:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Оскар Устари рассказал, что Лионель Месси тяжело переносит неудачи в сборной Аргентины.

Вратарь "Пачуки" Оскар Устари высказался о нападающем "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеле Месси, с которым он находится в дружеских отношениях.

"Я абсолютно убеждён, что если Месси не станет чемпионом мира, то футбол несправедлив. Сомневаться в его вовлечённости – возмутительно. Вы можете знать или не знать определённые внутрикомандные истории, но я могу сказать вам, что видел, как Лео плачет, словно ребёнок, из-за того, что произошло со сборной. Очень трудно быть на его месте.

Помню, как на Кубке Америки в 2011 году, когда я восстанавливался после травмы колена, Аргентина проиграла и я поехал в Эсейсу, чтобы увидеться с Месси. И я никогда не видел его таким подавленным", — цитирует Устари Sport.es со ссылкой на Ole.

Ранее сообщалось, что Месси присоединился к борьбе с пандемией COVID-19.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Оскар Устари.
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