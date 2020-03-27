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Министр спорта Италии сомневается в возобновлении Серии А третьего мая

Министр спорта Италии сомневается в возобновлении Серии А третьего мая
14:06 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Похоже, без футбола любители Серии А остались надолго.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказал свое мнение о том, когда чемпионат Италии сможет вновь стартовать, учитывая бушующую пандемию коронавируса в стране.

"Прогнозы, которые заставили нас думать, что мы сможем возобновить спортивные соревнования в конце апреля или мае, были слишком оптимистичными, учитывая развитие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения".

"Могу с уверенностью сказать, что, если возобновится какое-либо спортивное мероприятие, оно обязательно будет происходить за закрытыми дверями".

"Невозможно думать иначе, но у меня также есть некоторые сомнения относительно даты третьего мая. Мы должны очень часто адаптировать наши решения на фоне развития эпидемии".

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"Федерация может принять решение отложить матчи до конца лета. Я читал предложения о июле и августе, но ситуация все еще сложная", — сказал Спадафора Chi Rai 3.

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Италия, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Винченцо Спадафора.
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