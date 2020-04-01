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Мбаппе использовали мошенники

Мбаппе использовали мошенники
08:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард "ПСЖ" Мбаппе стал жертвой мошенников.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал жертвой мошенников, сообщает L`Equipe.

По данным источника, имя французского форварда было использовано в рекламе криптовалюты биткоин без его согласия. В рекламе, которая показывалась на потоковых сайтах с призывом инвестировать в криптовалюту, было опубликовано фото Мбаппе. Футболист намерен обратиться в суд.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

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Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения инфекции приостановлены. Прерваны и розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Сборная Франции, Франция, ФК ПСЖ, Килиан Мбаппе.
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