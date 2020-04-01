Ибрагимович близок к уходу из Милана

Новости спорта:Будущее шведского форварда не связано с "россонери".

Уход Златана Ибрагимовича из Милана летом — решенное дело, уверяет La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что 38-летний футболист недоволен уходом Звономира Бобана и вектором Ивана Газидиса.

Предыдущее руководство собиралось строить команду вокруг Златана Ибрагимовича, а Газидис не торопится продлевать соглашение с нападающим.

Швед рассматривает вариант с завершением футбольной карьеры и даже может стать агентом.

Напомним, что Милан уже определился с заменой для Ибрагимовича, если тот все-таки покинет клуб.