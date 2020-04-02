В Англии хотят ввести дополнительные замены

Наставники клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) и низших лиг выступают за увеличение количества замен по ходу матчей после возобновления футбольного сезона, приостановленного из-за коронавируса.
Тренеры обосновывают идею тем, что без должной тренировочной подготовки к рестарту и в условиях плотного календаря игроки могут быть подвержены высокому травматизму, сообщает The Telegraph.
В матчах, проводимых под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В дополнительное время допустима четвертая замена.