Футболист МЛС заболел коронавирусом

Новости спорта:COVID-19 проник в главную футбольную лигу Северной Америки.

У одного из игроков Филадельфии Юнион был обнаружен коронавирус, сообщает The Philadelphia Inquirer. Имя футболиста не разглашается по его просьбе.

"Футболист почувствовал умеренные симптоны COVID-19. Он хорошо себя чувствует и пребывает в хорошем расположении духа, соблюдая правила самоизоляции", — гласит заявление клуба.

Этот случай заболевания является единственным в клубе – пробы других футболистов и сотрудников дали отрицательный результат.

Стадион и тренировочная база Филадельфии пустуют с 12 марта, когда MLS была приостановлена из-за пандемии коронавируса.