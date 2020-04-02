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Футболист МЛС заболел коронавирусом

Футболист МЛС заболел коронавирусом
15:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:COVID-19 проник в главную футбольную лигу Северной Америки.

У одного из игроков Филадельфии Юнион был обнаружен коронавирус, сообщает The Philadelphia Inquirer. Имя футболиста не разглашается по его просьбе.

"Футболист почувствовал умеренные симптоны COVID-19. Он хорошо себя чувствует и пребывает в хорошем расположении духа, соблюдая правила самоизоляции", — гласит заявление клуба.

Этот случай заболевания является единственным в клубе – пробы других футболистов и сотрудников дали отрицательный результат.

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Стадион и тренировочная база Филадельфии пустуют с 12 марта, когда MLS была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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МЛС, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Филадельфии Юнион.
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