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Атлетико урезал зарплаты футболистам и тренерам на 70%

Атлетико урезал зарплаты футболистам и тренерам на 70%
19:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Такой шаг был предпринят, чтобы избежать увольнений персонала клуба.

Игроки и тренеры мужской, женской и дублирующих команд Атлетико согласились на снижение зарплат на 70%, чтобы помочь платить жалования 430 членам персонала клуба.

Половина зарплаты персонала будет выплачиваться за счет игроков, а еще половина – за счет президента и высшего руководства клуба, сообщает официальный сайт Атлетико.

Ранее на столько же сократила зарплаты Барселона. В то же время, Бетис урезал жалование только на 15%, а Реал, возможно, сократит лишь на 10%.

Ранее сообщалось, что Барселона выступила с заявлением по поводу сокращения зарплат.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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