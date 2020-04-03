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Тоттенхэм планирует существенно сократить трансферный бюджет

Тоттенхэм планирует существенно сократить трансферный бюджет
18:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кризис может серьезно отразиться на прогнозируемом бюджете "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм Хотспур" намерен существенно сократить трансферный бюджет из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.

Ранее главный тренер "шпор" Жозе Моуринью провёл встречу с президентом клуба Даниэлем Леви и главным скаутом Стивом Хитченом, во время которой обсуждались варианты усиления состава в летнее трансферное окно. Однако позже ситуация изменилась.

По информации источника, кризис может серьёзно отразиться на прогнозируемом бюджете "Тоттенхэма". В связи с этим клуб планирует сократить некоторые статьи расходов, в число которых войдёт трансферный бюджет.

Напомним, "Тоттенхэм" уже объявил о сокращении зарплат сотрудников в апреле и мае на 20% из-за приостановки сезона, которая произошла в связи с пандемией коронавируса.

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Ранее главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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