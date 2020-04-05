Награда лидеру: кто признан лучшим футболистом Шахтера в марте

Новости спорта:Капитан Шахтера Тайсон признан болельщиками лучшим футболистом по итогам марта.

Бразильский хавбек Тайсон стал лучшим футболистом Шахтера в марте, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

"Горняки" провели голосование среди болельщиков. Фанаты отдали 4293 голоса за Тайсона. За ним же сразу расположился Жуниор Мораес (1430), а второе и третье место заняли Маркос Антонио (1314) и Сергей Кривцов (660).

Тайсон – лучший игрок «Шахтера» в марте по версии болельщиков https://t.co/vUDP41O9om pic.twitter.com/xJP4vwfKct — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2020

В марте 32-летний полузащитник провел четыре матча, в которых отличился двумя голами.