Барселона дает двух игроков за одного из Ювентуса

Стороны рассчитывают официально заключить сделку в ближайшие месяцы, сообщает Calciomercato.com.
"Барселона" хочет заполучить нападающего "Ювентуса" Федерико Бернардески, а взамен сине-гранатовые предлагают двух игроков — хавбека Ивана Ракитича и защитника Самуэля Юмтити.
Ранее сообщалось, что "Барселона" предложила миланскому "Интеру" включить защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду в сделку по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса, но чёрно-синие ответили отказом.
"Барселона", набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В 27 матчах каталонская команда одержала 18 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.