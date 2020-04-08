Ювентус не будет отпускать Роналду

Новости спорта:Криштиану Роналду останется в "Ювентусе".

Звездный футбольный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду останется игроком итальянского клуба "Ювентус" (Турин) и после завершения нынешнего сезона.

Роналду входит в когорту "неприкасаемых" футболистов туринской команды, сообщает издание Tuttosport.

Помимо Роналду, в число таких игроков вошли защитники Маттейс де Лигт, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, а также хавбек Родриго Бентанкур.

Вместе с тем, руководство "Ювентуса" готово расстаться с полузащитником Миралемом Пьяничем и защитниками Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани.

Напомним, после 26-ти туров туринский клуб с 63-мя очками возглавляет таблицу итальянской футбольной Серии А.