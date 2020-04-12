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Экс-футболист Шахтера может перейти в ПСЖ

Экс-футболист Шахтера может перейти в ПСЖ
20:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразилец Виллиан может переехать в Париж.

Руководство ПСЖ готовится начать переговоры с крайним полузащитником Челси Виллианом, сообщает Don Balon.

Напомним, действующий контракт бразильского футболиста с лондонцами истекает в конце нынешнего сезона, и стороны далеки от возобновления сделки.

Ранее уже и сам Виллиан успел заявил, что он не намерен возвращаться в Бразилию, а хочет продолжить карьеру в Европе. СМИ сообщают, что ряд клубов заинтересованы в услугах игрока.

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Также утверждалось, что из гонки за право заключить договор с футболистом Челси окончательно вышла Барселона.

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Виллиан, ФК Челси, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола.
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