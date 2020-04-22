Обамеянг из Арсенала может уйти в другой лондонский клуб

Новости спорта:Габонец может сменить один лондонский клуб на другой.

Челси может сделать выгодное предложение Арсеналу о покупке нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, утверждает Bleacher Report.

По данным источника, купить габонского футболиста попросил главный тренер лондонцев Фрэнк Лампард. Отмечается, что Челси рассчитывает приобрести игрока, если удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Сообщалось, что Обамеянг сам намерен покинуть "канониров" и уже попросил руководство Арсенала выставить его на трансфер в будущее межсезонье.

Также ранее утверждалось, что за ситуацией вокруг нападающего активно наблюдают Реал и Барселона, которые готовы побороться за игрока.