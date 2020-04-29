Упамекано и Лейпциг договорились о новом контракте

Новости спорта:Дайот Упамекано решил остаться в немецком клубе.

Защитник Дайот Упамекано принял решение остаться в Лейпциге и готов подписать новый контракт, сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Упамекано с клубом истекает летом 2021-го, и предполагалось, что он покинет клуб в летнее межсезонье. Однако теперь французский центрбек готов остаться и подписать контракт до 2022 года.

Упамекано выступает в составе Лейпцига с января 2017 года, перейдя из Лейпцига. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Патрик Шик выразил желание остаться в Лейпциге.