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Упамекано и Лейпциг договорились о новом контракте

Упамекано и Лейпциг договорились о новом контракте
18:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дайот Упамекано решил остаться в немецком клубе.

Защитник Дайот Упамекано принял решение остаться в Лейпциге и готов подписать новый контракт, сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Упамекано с клубом истекает летом 2021-го, и предполагалось, что он покинет клуб в летнее межсезонье. Однако теперь французский центрбек готов остаться и подписать контракт до 2022 года.

Упамекано выступает в составе Лейпцига с января 2017 года, перейдя из Лейпцига. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 29 поединков в футболке "быков", отличившись одним ассистом.

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Ранее сообщалось, что нападающий Патрик Шик выразил желание остаться в Лейпциге.

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Футбол, Новости футбола, ФК РБ Лейпциг, Дайот Упамекано.
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