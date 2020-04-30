Азар приступил к тренировкам с мячом

Новости спорта:Бельгиец близок к возвращению в строй.

Полузащитник Реала Эден Азар продолжает восстанавливаться после операции на лодыжке. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бельгиец уже работает по индивидуальной программе. Отмечается, что Азар совершает регулярные пробежки, а также проводит тренировки с мячом.

Напомним, что футболист получил травму 22 февраля во время матча против Леванте. В нынешнем сезоне больгиец провел 15 матчей за Реал, забив один гол и совершив пять ассистов.

Ранее Азар оценил свой дебютный сезон в составе мадридского клуба.