Манчестер Юнайтед выбрал между Грилишем и Мэддисоном

Новости спорта:Хавбек Астон Виллы все ближе к Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед предпочитает приобрести полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша, а не хавбека Лестера Джеймса Мэддисона, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, "манкунианцы" активно интересуются обоими футболистами, но намерены сделать ставку на игрока "вилланом", так как он дешевле и переговоры с бирмингемцами должны пройти проще.

Ранее сообщалось, что составить конкуренцию Юнайтед в борьбе за Грилиша может Эвертон, но "ириски" рассматривают хавбека в качестве альтернативного варианта основным целям.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 31 поединок в футболке Виллы, отличившись девятью голами и восемью ассистами.