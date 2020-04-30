Арсенал готовит £25 миллионов за Эдуара

Новости спорта:Форвард Селтика Одсонн Эдуар может оказаться в Лондоне.

Как сообщает Express, руководство Арсенала намерено в будущее трансферное окно приобрести нападающего Селтика Одсонна Эдуара.

По данным источника, лондонцы готовы предложить шотландскому гранду 25 миллионов фунтов, так как "канониры" уверены, что этой суммы хватит, чтобы купить игрока.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 45 поединков в футболке "бело-зеленых", забив 27 голов и совершив 19 ассистов.

Ранее сообщалось, что не только Арсенал заинтересован в услугах Эдуара. Вариант с приобретением футболиста также рассматривает Эвертон.